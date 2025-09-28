Raumblicke

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 28.09.2025

Marita Mattheck – „Vermutung“, Acryl auf Leinwand

Ab Ende September lockt die Ausstellung „Raumblicke“ der Malerinnen Marita Mattheck und Anne-Marie Sprenger in den BBK.

Beide eint ein feines Gespür für Zwischenräume, Spuren und Andeutungen, die über das Sichtbare hinausweisen; sie loten in ihrer Malerei fragile Zustände aus, in denen Wahrnehmung, Erinnerung und Bewegung miteinander verschmelzen. Die Ambivalenz von Sein und Schein, das illusionshafte Aufleuchten von Davor und Dahinter, erschafft in den Arbeiten von Marita Mattheck einen dynamisch bewegten Raum und Volumen.

Augenscheinlich sind es fragmentierte Architekturen, Destillate von Wirklichkeiten, Facetten, Chiffren des Seins. Sprenger setzt Spuren, denen sie mit feinem Gespür folgt – mal konkret in Form von Fuß- oder Schuhspuren, mal absolut ungegenständlich in Linien, Flächen und Bildräumen. Es ist ihr gegeben, gedanklich-malerische Abdrücke zu nehmen, um sie für uns fühlbar zu machen.

Im Rahmen der „Raumblicke“ gibt’s am So, 5.10. ein Sommerkonzert im idyllischen Innenhof des Künstlerhauses. Ein Tête-à-tête von Gesang und Bass mit Viviane de Farias und Mauro Martins, Lieder aus allen geografischen und stilistischen Breiten Brasiliens, vom rituellen Macumbagesang über die Rhythmen des Nordostens bis zum Samba finden sich im Programm; dazu gibt’s eigene Kompositionen und frische Improvisationslust, inkl. gewagter Scat-Exkursionen! -rw

Vernissage: So, 28.9., 11 Uhr, bis 19.10.; Konzert: So, 5.10., Einführung: Sabine Adler M.A., Kunsthistorikerin, BBK

