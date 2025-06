Recht – Spielregeln des Alltags

Ob beim Mieten, Arbeiten, im Straßenverkehr, beim Einkaufen oder in der Familie – überall um uns herum ist Recht.

Mit der interaktiven Pop-up-Ausstellung „Spielregeln des Alltags“ (Vernissage: Di, 1.7, 11.30 Uhr, bis 3.8., Eintritt frei) bietet die Stiftung Forum Recht tägl. rund um die Uhr im Karlsruher Hauptbahnhof Denkanstöße. Bei der Eröffnung vorgestellt wird das begleitende Begegnungsformat „Zu Recht: Nachgefragt!“ (Di, 8.+22.7., 17-18 Uhr), bei dem die Teilnehmer an zwei Nachmittagen vor Ort mit einer Rechtsanwältin, einem Richter oder Personen aus anderen juristischen Berufen ins Gespräch kommen können; ein Kartenset mit persönlichen und fachlichen Fragen zu Recht und Rechtsstaat erleichtert den Einstieg. Außerdem können Ausstellungsbesucher per QR-Code und Web-App mit dem eigenen Smartphone Videos aufnehmen und ihre persönlichen Erfahrungen teilen; durch diese Beiträge wächst die durch ganz Deutschland tourende (und u.a. auch in Heidelberg Station machende) mobile Ausstellung während in ihrer Laufzeit.

Immer am zweiten Donnerstag im Monat geht es mit der Stiftung Forum Recht auf den kostenfreien „Recht stadtlich!“-Rundgang durch Karlsruhe (Do, 10.7./14.8./11.9./9.10., 17-19 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Info, Kaiserstr. 72-74); Bundesgerichtshofs-Präsidentin Bettina Limperg ist Gast beim eintritts- und anmeldefreien „Forum Recht im Dialog. Impulse mit Cord Brügmann“ (Mi, 16.7., 17.30-19 Uhr, Stiftung Forum Recht, Karlstr. 45 a) und auch auf der Infomeile beim „Fest“ (Sa+So, 26.+27.7, 12-18 Uhr) ist die Stiftung vertreten. -pat