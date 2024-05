Einmal mehr eine toll kuratierte Themenschau ist in Bietigheim-Bissingen zu erleben.

Früchte sind nicht nur Teil unserer Ernährung und Gärten, sondern seit jeher Metaphern für vielerlei Seelenzustände und Sehnsüchte. Und daher ein starkes Motiv in der Bildenden Kunst über die Jahrhunderte hinweg. Wohl am meisten musste der Apfel herhalten – die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis. Doch auch aufgebrochene Granatäpfel, Trauben, Zitronen oder Mandarinenhälften sind in ihrer Saftigkeit und Fülle Symbol für eine Sinnlichkeit, die direkter oft nicht abgebildet werden durfte.

Die Ausstellung „Reiche Ernte. Früchte in der Kunst des 20. und 21. Jh.“ präsentiert mit rund 100 Werken von Alexej Jawlensky, Paul Klee, Andy Warhol, Ai Weiwei und Karin Kneffel eine umfassende Schau, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: Früchtebilder von der Klassischen Moderne bis in die Gegenwart in den Medien Malerei, Zeichnung, Aquarell, Grafik, Skulptur und Video – zum Anbeißen schön! Am Do, 16.5., 18.30 Uhr, findet im Begleitprogramm unter dem Titel „Das Land, wo die Zitronen blühn…“ eine Führung mit Dr. Isabell Schenk-Weininger statt, begleitet von Gedichten und Liedern mit Rüdiger Erk und Ina Maria Saussele.

Vom 12.5. bis 22.9 ist in der Studioausstellung eine Werkschau des bekannten Musikfotografen Reiner Pfisterer (geb. 1967) zu sehen. Ihn interessiert immer auch der Alltag der MusikerInnen, egal ob er mit den Toten Hosen oder dem Stuttgarter Kammerorchester auf Welttour war. Eines seiner Langzeitprojekte war die Fotoserie „Die Rückkehr der Musik“, eine Hommage an die Kulturschaffenden, die in Zeiten der Corona-Pandemie neue Wege suchten, um Musik erlebbar zu machen (Vernissage: So, 12.5., 13 Uhr, bis 22.9.). -sb