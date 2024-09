Reiner Pfisterer & Timm Ulrichs

Jede musikaffine Person hat bestimmt einmal ein Foto aus der Hand von Reiner Pfisterer gesehen, wahrscheinlich unbewusst.

Berühmte Persönlichkeiten wie Die Toten Hosen oder Bobby McFerrin hat er bei Livekonzerten begleitet, aber auch den Alltag auf Tour und hinter der Bühne von vielen Musikschaffenden der vergangenen Jahrzehnte fotografisch dokumentiert. Die Werkschau „From Voices To Images“ findet im Rahmen von „Bi-Bi Pop“ statt. Am Do, 5.9., 19.30 Uhr, gibt’s wegen großer Anfrage einen Zusatztermin für das Gespräch mit Künstler und Kuratorinnen (bis 22.9.).

Für den „Dada-Urenkel“ Timm Ulrichs ist Leben und Kunst ein einziger Schabernack, gerade angesichts der teils grauenhaften Absurditäten, die die Lebenswirklichkeiten uns vor die Füße legen. Er lässt diese Widersprüche in seinen Objekten, Aktionen, Fotografien und Collagen durchschaubar werden, bringt sie auf die Bühne. Für den „poetischen Wortjongleur“ ist dabei der Mensch als Beziehungswesen im Mittelpunkt. Zu den Ausstellungen gibt’s zahlreiche Workshops, Führungen und besondere Formate: galerie.bietigheim-bissingen.de/veranstaltungen/kalendarium. -sb