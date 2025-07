Reinschauen: Jahresausstellung der KIT-Fakultät für Architektur

Zum Abschluss des Sommersemesters präsentieren sich die Architekten am Karlsruher Institut für Technologie bei der Jahresausstellung.

Professuren, Einrichtungen und Studios öffnen ihre Türen für Arbeiten und Projekte des vergangenen Studienjahres und geben so einen Einblick in die Vielfalt der Lehre und Forschung an der KIT-Fakultät für Architektur. -pat