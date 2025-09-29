Retrospektive Lotte Hofmann

Die neue Ausstellung im Textilmuseum erinnert an die baden-württembergische Textilkünstlerin und Kunsthandwerkerin Lotte Hofmann (1907-’81).

Sowohl ihr Name mit dem Künstlernamen LoHo als auch ein Großteil ihres Schaffens sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten – obwohl sie z.B. eine Goldmedaille auf der „Mailänder Triennale“ 1954 erhielt und Ehrenurkunde auf der „Weltausstellung“ in Brüssel 1958. ’47 gründete sie den heutigen Bund der Kunsthandwerker mit und entwarf Bühnenvorhänge für die Liederhalle Stuttgart.

Die meisten Exponate stammen aus Privatbesitz, der durch intensive Nachforschungen erschlossen wurde. So stammt ein Koffer mit Entwürfen aus dem Besitz eines Neffen zweiten Grades von LoHo, dem international agierenden Theaterkünstler Frank Soehnle. -rw