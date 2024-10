Roland Schauls – „Autres Caprices“

Der 1953 in Luxemburg geborene Maler Roland Schauls zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern seines Landes.

Der u.a. bei Rudolf Schoofs (1932-2009) ausgebildete Künstler lebt und arbeitet bereits seit den 80er Jahren in Stuttgart. In seinen seriell entwickelten Werken begegnen sich Malerei und Zeichnung, Figuration und Abstraktion in einem faszinierenden Wechselspiel und zeigen sich zugleich auch als von Ironie und Parodie geprägter Dialog mit der Kunstgeschichte. Dies spiegelt nicht zuletzt sein Hauptwerk wider, das auf 100 Quadratmetern Leinwand umfassende Tableau der Portrait Society. Mit den 504 Porträts von Malerpersönlichkeiten, ausgewählt aus der Selbstbildnis-Sammlung der Uffizien, schuf Schauls eine monumentale Hommage an die eigene Zunft. Mehrfach ausgestellt (u.a. in Berlin, Brüssel, Lissabon, Madrid und Prag), ist das Werk seit 2020 im Luxemburger Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art zu sehen. Nach einer längeren Pause kehrt Schauls nun mit neuen Arbeiten in die Galerie Supper zurück.

Unter dem Titel „Autres Caprices“ präsentiert er farbintensive szenische Figurenbilder und erstmals auch reine Landschaften – ein Novum im Werk des Malers. Es sind artifizielle Bildwelten, Chiffren des Wirklichen, entwickelt im spielerisch-persiflierenden Einsatz tradierter Bildmuster und Motive. Für Schauls ist das sichtbare erzählerische Thema jedoch mehr Anker und Vorwand als eigentlicher Anlass. Im Mittelpunkt seines Schaffens steht der Akt des Malens selbst. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog (dt. /engl.) mit Beiträgen von Hendrik Bündge (Kurator Staatsgalerie Stuttgart) und Rita E. Täuber (Kuratorin Städtische Museen Heilbronn), die beide bei der Vernissage eine Einführung geben. -rw