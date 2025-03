Sandro Vadim & Jürgen Heinz

Seit Anfang des Jahres ist die Karlsruher Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz Künstlerische Leiterin des Kunstvereins Worms und zeigt zum Auftakt „Perspektiven – Räume aus Farbe und Stahl mit Sandro Vadim und Jürgen Heinz“.

Die ganze Kraft, Vielfalt und Intensität der Farbe ist für den Karlsruher Maler Vadim zentrales Mittel seines künstlerischen Schaffens. Seine Malerei ist losgelöst von gegenständlicher Thematik und aus dem Impuls gefertigten Arbeiten erzeugen eine Räumlichkeit, eine Dynamik, die beim Betrachter den Eindruck von Licht und Bewegung hinterlässt.

Der Bildhauer Heinz hat sein Atelier an der Hessischen Bergstraße in Lorsch. Seine Skulpturen fordern auf in der gleichzeitigen Spannung von Filigranität und Schwere, gewohnte Sichtweisen zu verlassen und neue Ebenen der Wahrnehmung zu erschließen. -rw