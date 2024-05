Stundenlang Zug fahren und die Landschaft vorbeiziehen lassen: das Reich der Tagträume, was wäre die Kunst arm ohne sie.

Inspiriert durch diese intime Sphäre zeigt die Künstlerin Sara Black die Ausstellung „Vistas Of Illusions: Echoed Realms“. In einem sorgfältig schichtenden Prozess verwebt sie Fotografie, Bildtransfer und Zeichnung zu kleinen Welten, in welche die Porträts und Landschaften hineinführen.

Die Einzelausstellung findet im Geschwisterraum statt: ein offener Raum, der mit Schwerpunkt auf Bildende Kunst den kulturellen Austausch zwischen Afrika und Deutschland unterstützt. Neben Ausstellungsraum ist es in erster Linie ein Ort für Residenzen, also Wohn-, Arbeits- und Ausstellungsfläche in einem. -sb