Die zeitgenössische Kunstausstellung der jungen KünstlerInnen Lukas Gartiser, Michaela Heigl, Imma, Paul Laakmann und Paul Schuseil ist im Ausstellungsraum Kantine 16 ab dem Schalttag in Neustadt zu sehen.

Von Do, 29.2. bis 10.3. zeigen Studenten und Alumni der Kunsthochschulen Mainz, Karlsruhe und Düsseldorf an sechs Ausstellungstagen Skulpturen, Zeichnungen, Performances, Medien- und Raumarbeiten. Am Eröffnungsabend gibt es Livemusik mit Benjasch & Spurenelemente. Schauplatz ist die Kantine 16 am Bahnhofsplatz in Neustadt.

„Schalttag Vol. 2“ ist Teil einer Reihe, die an wechselnden Orten in immer neuer Konstellation alle vier Jahre anlässlich des Schalttags fortgesetzt wird. -rw