Schlosslichtspiele: Ukrainische Künstlerin Julia Shamsheieva gewinnt „BBBank-Award“ 2024

Das ZKM lobte für das Programm der „Schlosslichtspiele“ den „BBBank-Award“ für künstlerisches Projection Mapping aus, das Thema 2024 „Recht und Demokratie“ in Bezug auf das 75. Jubiläum des Deutschen Grundgesetzes.

Preisträgerin des „BBBank-Awards“ 2024 ist die ukrainische Medienkünstlerin Julia Shamsheieva, der zweite Preis geht an Julian Hölscher. Drittplatzierter ist das Kollektiv Resorb. Insgesamt hatten sich aus aller Welt 73 KünstlerInnen und Kollektive beworben. Shamsheieva lebt in Odessa und arbeitet als Medienkünstlerin mit Videomapping, Licht und interaktiven Installationen sowie AR und VR. 2023 war sie Preisträgerin des „iMapp-Festivals“ in Bukarest.

Den Award erhält sie für ihre Arbeit „Liberty Enlightening The World“, in der sie sich ausgehend von der amerikanischen Freiheitsstatue mit Demokratie, Recht und der Verantwortung des Einzelnen beschäftigt. Der Bremer Künstler und Designer Hölscher hat mit „Letters Of Liberty“ eine abstrakt-typografische Arbeit geschaffen, die sich mit Bildung als Grundpfeiler der Demokratie beschäftigt. Das Berliner Kollektiv Resorb hat mit „Discourse“ via KI-Bildgeneratoren eine eigene visuelle Sprache mit niedlichen Figuren entstehen lassen, die in einem kleinen Universum aus Chaos eine demokratische Ordnung schaffen.

Die Arbeiten aller Preisträger gehen nun mit Support des ZKM in die technische Produktion und laufen vom 15.8. bis 15.9. auf der Karlsruher Schlossfassade. -rw