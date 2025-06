Schmuck+ 2025

Aus dem Anliegen, die Ausstellung „Lust auf Schmuck“ nach 13 Jahren mit einem neuen Konzept weiterzuführen, entstand 2020 die Verkaufsausstellung „Schmuck+“.

Jetzt werden die weitläufigen Schlachthof-Gebäude mit ihrem rau-rohen Industriecharme bei der Kooperation der Sektion Schmuck des Kulturrats und der Gewerbekultur Alter Schlachthof zum fünften Mal zur Präsentationsfläche für anspruchsvollen zeitgenössischen Schmuck und Alltagskulturobjekte von nationalen und internationalen Gestaltern – ob Einzelstück oder Kleinmanufakturserie.

Die Musikerinitiative Pforzheim und Enzkreis MIPF sorgt für den unterhaltsamen Rahmen; am Sa ab 19 Uhr mit einem Konzert der jazzig-funkigen Band Kim um Gitarrist und Bassist Kim Neuweiler; am So lädt klassische Livemusik zum Verweilen ein. -pat