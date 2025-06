Schöne Welt von morgen: Der Gestalter Louis L. Lepoix

In Kooperation mit dem Lepoix Archiv zeigt das Museum LA8 eine umfassende Einzelausstellung zum Schaffen des gestalterischen Visionärs, von dessen Leben und Wirken (1918-’98) auch viele Baden-Badener kaum etwas mitbekamen.

Als Dr. Dieter Kistner, Chef der Grenke Stiftung und des LA8 davon hörte, war er sofort Feuer und Flamme. Lepoix, der 1952 durch das Militär nach Baden-Baden kam und die Stadt als Firmen- und Wohnsitz wählte, gründete schnell Büros in Paris (1956-’83) und in Barcelona (1965-’77). Anders als etwa Colani war er aber mit allen Materialien vertraut – und seine heute teils wie zeitgenössisches Design wirkenden Prototypen zeugen von seinem offenen Geist.

Sehr früh widmete es sich auch Wind- und Sonnenenergie sowie umweltfreundlichen Fahrzeugen. Er entwickelte Segways, Postautos mit zwei Ausstiegen, und Kleinbusse mit Benzin, aber auch Elektro- und Solarbetrieb, und interessierte sich schon seit den 40ern für erneuerbare Energien aus Wind und Wasser. Seine Wind- und Solarstromentwürfe sind übrigens so schön, dass sie die Landschaft kaum verschandeln würden. 300 sehr coole Autos vom formvollendeten Bugatti zu Steyr-Traktoren oder Lkw entwarf er, aber auch das Bic Feuerzeug, bis heute ein Design, das Schönheit und Funktionalismus vereint.

Der Designer hätte sicher ein eigenes Museum verdient – nicht zuletzt, da er in puncto Bildung und Allgemeinbildung ein unschätzbares großes Anschauungsmaterial bietet. Leider aber ist Baden-Baden aktuell pleite. Gut für alle, die noch ein Blick in die Lepoix-Schau werfen wollen, denn die sehr gut besuchte Ausstellung im LA8 wird bis 10.8. verlängert. Denn eigentlich sollte hier schon das neue Weltkulturerbe-Infozentrum der Stadt eingerichtet werden. Auch die angeschlossene Gastronomie mit großer Außenfläche soll in Bälde mit jungem Sterne-erprobtem Team neu eröffnet werden. Und man beteiligt sich mit Kunsthalle, Museum Frieder Burda und dem Stadtmuseum am Sommerfest der vier Museen an der Lichtenthaler Allee am 24.7. -rw