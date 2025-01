Schöne Welt von Morgen: Der Gestalter Louis L. Lepoix

Jeder hatte schon mal etwas in der Hand, was er designt hat – oder unterm Arm.

Oder hat was drauf gestellt, oder saß in etwas drin. Das Bic-Feuerzeug, die allseits geläufige Unterarmgehstütze, der klappbare Beistellwagen oder seine 300 entworfenen Fahrzeuge von Bugatti T 101 über Steyr-Traktoren, Henschel-Lkw bis zum Wiener Citybus – die Designs sind aus dem heutigen Lebensalltag nicht mehr wegzudenken, doch nur wenige kennen seinen Namen: Der 1918 in Frankreich geborene Formgestalter Louis L. Lepoix kommt nach dem Krieg mit 27 Jahren nach Deutschland, hat Bildhauerei, Architektur und Ingenieurswesen studiert und landet über die französische Armee erst in Friedrichshafen, ab 1952 in Baden-Baden. Die Stadt bleibt bis zum Tod seine Heimat.

Mit über 3.000 Produkten ist Lepoix einer der produktivsten Industriedesigner der zweiten Hälfte des 20 Jh. und schafft es, in seinen Formen Schönheit und Funktionalismus zu verschmelzen. Mit seinem berühmten Entwurf für Bugatti gelingt ihm der Durchbruch als Designer, das sich rasant entwickelnde Industriedesign der boomenden 50er prägt er maßgeblich mit. Denn der Alltag soll komfortabler, praktischer, sicherer werden – und schöner. Mit seinem Blick für Ergonomie passt Lepoix die Dinge an den Menschen an. Und entwirft seit den 40ern Modelle zur Nutzung von Wind und Wasser. In Kooperation mit dem Lepoix Archiv zeigt das Museum LA8 – Museum für Kunst und Technik des 19. Jh. eine umfassende Einzelausstellung zum vielfältigen Schaffen des Visionärs. -sb