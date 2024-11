„Sense Of Safety“ ist ein internationales Kunstprojekt, das mit über 20 Veranstaltungen in zwölf Ländern eine Brücke der Solidarität zum Yermelov Centre in ukrainischen Charkiw spannt, wo die gleichnamige Ausstellung zu sehen ist.

Von abergläubischen Objekten und Ritualen bis hin zu Automatismen und kollektiven Bildungspraktiken beleuchtet die Ausstellung verschiedene Strategien der Stabilisierung. Das von antiwarcoalition.art kuratierte Projekt entstand aus der dringenden Notwendigkeit, auf die katastrophale Lage in der Millionenstadt zu reagieren, die rund 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt täglich unter Beschuss steht. -rw