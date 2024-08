Unter dem Titel „Serpentinite“ zeigt die Paw Gallery eine Trioausstellung von bunten, ausdrucksstarken Arbeiten, die sich alle an der Schnittstelle des potenziell Organischen bewegen.

Caroline Delieutraz kreiert amorphe Wandobjekte. Bedrucktes Textil in Quilttechnik, symmetrisch, lebensgroßes Gegenüber. Vincente Hirmas malt auf geschnitztes Holz und kreiert so etwas, was an einen schillernden Fingerabdruck eines Baumes erinnert. Mit einer „Gedächtnisstütze“ führt Susi Geld hinters Licht und ans Plexiglas heran: Ist es eine Eichel, Schlangenhaut, Erdnuss oder ein Popo? -sb