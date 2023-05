Siebdruck-Atelier: Margot Witte

In einem großen Hinterhaus in Durlach befindet sich das Atelier von Margot Witte, die als Künstlerin auf Siebdruck, Fotografie und Malerei spezialisiert ist.

Druckgrafische Werke mit Sujets wie Wolken oder Stillleben und auch ihre Porträts, Objekte aus vielgeschichtetem Acrylglas, zeugen von einer feinen und kraftvollen Beobachtungsgabe – und technischem Können. In ihrem Atelier befinden sich neben der Siebdruckwerkstatt auch Ausstellungsräume, in denen jedes Jahr im Frühjahr und Herbst Ausstellungen zur Druckgrafik stattfinden, mit Beteiligungen anerkannter Künstler aus ganz Deutschland.

Andere Menschen ebenso dazu zu befähigen, ihren eigenen Ausdruck zu entwickeln, prägt ihr Schaffen in über 16 Jahren Kursarbeit. Regelmäßig bietet sie an Wochenenden Siebdruckkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Darüber hinaus gibt es dieses Jahr wieder an der „Sommerakademie Karlsruhe“ einen Wochenkurs (21.-25.8.). Alle Kurstermine auf www.siebdruck-atelier-karlsruhe.de. Ein Ausblick auf den Spätsommer: Ab September zeigt die Galerie im Stammelbachspeicher Hildesheim eine große Einzelausstellung mit Wittes Werken aus 20 Jahren. -sb