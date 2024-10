Skulpturengarten Schweigen-Rechtenbach 2024

Jedes Jahr verzaubert der Herbst mit seinem Licht die Südliche Weinstraße.

Die Natur schwelgt dann in einem fantastischen Farbenrausch. Ein Ausflug in die Südpfalz ist immer schön – gerade im Oktober aber oftmals besonders reizvoll. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um dem Skulpturengarten in Schweigen-Rechtenbach noch(mals) einen Besuch abzustatten, hat hierzu bis Ende des Monats täglich die Möglichkeit. Über 20 Werke von zwölf zeitgenössischen Künstlern aus der Region – vom Badischen bis ins Elsass – beleben den malerischen Gemeindepark, in dem Skulpturen Geschichten erzählen.

Die Ausstellung zeigt auch in dieser Saison wieder eine vielfältige Mischung von Figuration bis zur Abstraktion in allen denkbaren Materialien. Lebensgroße Figuren auf den Parkbänken laden zudem zum Verweilen ein. Die ideale Gelegenheit, um aktuelle Kunst unter freiem Himmel zu erleben – auch im Herbst! -sab