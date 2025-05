Skulpturenparks in Baden-Baden & Schweigen-Rechtenbach

Bildhauer Martin Pöll, der die Skulpturenmeile in Bruchsal initiiert, hat auch die neue Ausgabe der „Scultura“-Außenausstellung co-kuratiert.

Die Skulpturenausstellung der Gesellschaft der Freunde junger Kunst unter freiem Himmel auf den Terrassen des Florentinerbergs und zwischen Altem Dampfbad und Friedrichsbad ist rund um die Uhr geöffnet. 16 Werke zeitgenössischer Künstler wie Germain Roesz, Herbert Nouwens, Bronislava von Podewils oder Daniel Wagenblast sind bis 5.10. zu sehen; zahlreiche Arbeiten wurden speziell für die Ausstellung geschaffen.

Jede Menge neue Künstler präsentiert auch die neue Ausgabe des „Skulpturengartens“ in Schweigen-Rechtenbach: 20 aktuelle Werke von zwölf zeitgenössischen, auch regionalen Bildhauern aus der Pfalz, dem Badischen und dem Elsass mit Arbeiten aus Stein, Holz, Stahl, Keramik, Kunststoff oder Beton zeigen figurative und abstrakte Werke. Mit dabei sind u.a. Peter Brauchle, Anna Bludau-Hary, Susan Geel, Sylvie Villaume, Didier Guth, Walter Schembs oder Eckart Steinhauser (Vernissage: So, 11.5., 11 Uhr, mit Livemusik von Miri In The Green, bis 31.10., Schweigen-Rechtenbach, Gemeindepark, www.schulhaus-schweigen.com).

Eine besondere Freude ist es uns, dass auch die großartige Bildhauerin Birgit Feil vertreten ist, deren Werk „Leute“ 2019 die erste Ausgabe unserer Publikation Super INKA zierte. Ihr lebensgroßer auf einem Sessel bei Schönaich entlang des Skulpturenradweges „Sculptoura“ von Waldenbuch nach Weil der Stadt sitzender „Herr Zimmer“ fasziniert diesmal auf dem Cover des INKA Stadtmagazins; ihre Arbeit „Götz und Gisela“ (Beton, Höhe: 1,75 Meter, 2022), die in Schweigen-Rechtenbach gezeigt wird, unser Regiomagazin-Cover. -rw