Sommerausstellung der Kunstakademie 2025

Die Karlsruher Kunstakademie ist unter dem Rektorat des Künstlers und Zeichners Prof. Marcel van Eeden rege und die Professoren aktiv wie nie.

Zahlreiche Ausstellungen und Initiativen in Offlocations, Leerständen, Bildungsthemen, aber auch etwa die Meisterschülerausstellung im renommierten Schauwerk Sindelfingen zeugen von einer tollen Außenwirkung! Ein Highlight ist stets natürlich die Sommerausstellung zum Abschluss des Studienjahres, wenn sich vom 10. bis 13.7. die Ateliertüren weit öffnen und die Arbeitsräume kurzzeitig zu Ausstellungsräumen werden. Vier Tage lang können Kunstfreunde auf Entdeckungsreise durch alle Gebäude gehen und sich einen Überblick über die aktuellen Arbeiten der rund 320 Studenten verschaffen; die Klassen aus Scheibenhardt stellen im Lichthof aus. An den Wochenendtagen bieten Studenten ihre sachkundige Begleitung an. Am Eröffnungsabend sind die Gebäude in der Reinhold-Frank-Str. 81/83 sowie im Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67 zum Rundgang offen, durchgehend von 10 bis 22 Uhr; am So, 13.7. ist nur bis 18 Uhr geöffnet.

Am Fr, 11.7. gibt’s ganztägig ein Performancefestival des Lehramtsstudiengangs Intermediales Gestalten (IMG) im Kalinowskiraum, organisiert von Prof. Julia Müller und dem Gastdozenten für Performance, Duncan Evennou. Zur Sommerausstellung zählen natürlich auch die Ausstellung und das Sommerfest auf Schloss Scheibenhardt am Sa, 12.7. Die Studenten der Außenstelle im Rokokoschlösschen zwischen Karlsruhe und Ettlingen bieten ein buntes Programm auf dem Gelände mit der traditionellen vom AStA organisierten Sommerparty; die Klasse Wasmuht stellt im Schloss und in der Scheune am Sa und So ab 10 Uhr neue Arbeiten aus. Am Fr, 11.7. können zudem von 9 bis 13 Uhr an Bildender Kunst interessierte Schüler selbstständig auf Entdeckungsreise durch die Ateliers gehen, Anmeld. (susanne.schiller@kunstakademie-karlsruhe.de) durch die Lehrkräfte vorausgesetzt. -rw