Städtische Galerie vor temporärer Schließung 

In der Städtischen Galerie Karlsruhe enden am 16.4. die Ausstellungen „Drawing Rooms“ mit den beiden herausragenden Zeichnern Marcel van Eeden und Karl Hubbuch und auch die Ausstellung „The Body And Its Powers“ der in Berlin lebenden Künstlerin Helen Feifel.

Vom 17.4. bis Ende Juli bleibt das Museum wegen Sanierungsarbeiten der Anlagentechnik geschlossen. Weiter geht’s Ende Juli mit Video- und Installationsarbeiten der international tätigen und an der Karlsruher Akademie lehrenden Künstlerin Ulla von Brandenburg; auch die Sammlungspräsentation wird neu konzipiert. -rw