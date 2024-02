Städtisches Museum Bruchsal

Das Städtische Museum im Schloss Bruchsal dokumentiert die Geschichte des Bruchsaler Raumes von der Steinzeit bis zur Gegenwart.

Seine Ausstellung zeigt die Ur- und Frühgeschichte der Stadt; eine Mineraliensammlung, Münzen und Medaillen sowie archäologische Funde von der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Geschichte des Strafvollzugs in Bruchsal von 1848 bis in die erste Hälfte des 20. Jh. Der Raum zur Geschichte von Nationalsozialismus und Kriegszerstörung befindet sich derzeit in der Neukonzeption und soll 2024 ein neues Gesicht erhalten.

Unter dem Titel „My Favourite Roll – Schätze im Rollenarchiv des DMM Bruchsal“ stellt die Leipziger Musikwissenschaftlerin Claudia Nauheim im Rahmen der monatlichen Stammtische des DMM-Fördervereins die wertvollsten und interessantesten Objekte vor (So, 4.2., 11 Uhr). -rw