Stand Up! Feministische Avantgarde

Die Sammlung Verbund in Wien verfügt über einen phänomenal großen Kunstschatz mit Werken von Künstlerinnen.

Gezeigt wird in Stuttgart eine Auswahl aus rund 140 Arbeiten der 70er Jahre. Die Werke prominenter Künstlerinnen wie Valie Export, Ulrike Rosenbach, Cindy Sherman oder Kirsten Justesen, deren „Lunch“ das Cover der März-Ausgabe des INKA Regiomagazins ziert, geben vielschichtige Einblicke in die radikale Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in Kunst, Gesellschaft und Familie und zeigen die Entstehung des feministischen Bewusstseins dieser Zeit, als Künstlerinnen für mehr Sichtbarkeit im männlich dominierten Kunstbetrieb kämpften. Viele Arbeiten sind offensiv provokant, ironisch, poetisch – oder alles zusammen.

Heute sind die damaligen Themen der Frauenbewegung erstaunlich aktuell, etwa Selbstbestimmung des Körpers oder Abtreibung. Die Schau wird nach Stuttgart im Sprengel Museum Hannover (5.7.-28.9.), im Kunstmuseum Luzern und in São Paulo gezeigt. Zur Ausstellungstour erscheint ein reich bebilderter Katalog. -rw