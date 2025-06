Ștefan Bertalan & Plants Intelligence

Im Sommer wird dem rumänischen Künstler Ștefan Bertalan (1930-2014) eine erste umfangreiche Retrospektive in Deutschland gewidmet.

Bertalans Interesse galt der Welt der Gestirne, dem Wechsel der Jahreszeiten, den Insekten, aber vor allen Dingen den Pflanzen, deren Zyklen er detailreich beobachtete und dokumentierte. Seine intensive Suche nach Mustern und Systemen, die in organischen, pflanzlichen und mineralischen Formen zu finden sind, führte zur Entwicklung einer einzigartigen, allumfassenden Kosmologie, in der auch Aspekte der Mathematik, Kybernetik, Bionik, Psychologie und Architektur einfließen. Bertalan arbeitete vorwiegend mit Zeichnungen und Malerei, setzte seine Studien aber auch in den Bereichen der experimentellen Fotografie, Installation und Performance fort. Sein radikal interdisziplinärer Ansatz und sein fortwährendes Engagement für die Natur als harmonisches Zusammenleben der Organismen ist hoch aktuell und für gegenwärtige Diskurse einflussreich.

Parallel wird die Gruppenausstellung „Plants Intelligence im Atrium des Kunstvereins“ eröffnet, die an Bertalans radikale Wertschätzung von Pflanzen und seine wissenschaftlich-künstlerische Suche nach artenübergreifenden Beziehungen anknüpft. Mit dabei sind Sabian Baumann, Ursula Damm, Kyriaki Goni, Ingela Ihrman, Jochen Lempert, Julia Mensch, Una Szeemann und Zheng Bo. Alle gezeigten zeitgenössischen künstlerischen Positionen verstehen Pflanzen als handlungsmächtige Wesen, als Gefährten und Verwandte der Menschen und machen dies anhand unterschiedlicher künstlerischer Methoden deutlich. -rw