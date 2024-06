In seiner Malerei, in Collagen und Scherenschnitten thematisiert Stephan Flommersfeld Gefühlszustände aus seiner Kindheit.

Neben Bildender Kunst hat Flommersfeld auch viele literarische Arbeiten geschaffen, Lyrik, Theaterstücke und Hörspiele geschrieben sowie Audio- und Videoproduktionen realisiert. Am So, 30.6. gibt’s eine Duettlesung des Künstlers mit Tanja Leonhardt und Flommersfeld (So, 30.6., 18 Uhr). -rw