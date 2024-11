Steve Faraday – „Stadtszenen“

Mit schwarzem Fineliner erkundet Urban Sketcher Steve Faraday seine Umgebung.

So entstanden in rund zehn Jahren stets vor Ort 3.500 kleinformatige Zeichnungen – Stadtansichten, Straßenzüge, Gebäude, Momentaufnahmen aus Straßencafés, Blicke über Hausdächer. Faraday hat ein Gespür für besondere Blickwinkel, gekonnt reduziert er seine Zeichnungen aufs Wesentliche, am Rechner wird noch leicht nachkoloriert.

Hier zeigt er eine Szenenauswahl aus Karlsruhe gepaart mit Ansichten anderer Städte. -pat