Der Hip-Hop-Kultur mit allen Facetten von der Musik, Graffiti und Rap bis zu auffälligem Schmuck widmet sich diese Schau, die sich übers gesamte Reuchlinhaus erstreckt.

Unter dem Motto „Pforzheimer Design meets Hip-Hop“ läuft eine Kooperation mit der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim. Studenten aus den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoire gestalten Unikate für von ihnen gewählte Hip-Hopper wie Bush.Ida oder Finna. Flankiert wird die Ausstellung von Konzerten, Tanzveranstaltungen, Streetartworkshops oder einem Abend mit „Hip-Hop-Kitchen“.

Ab April geht die langjährige Leiterin von Schmuckmuseum Pforzheim und Technischem Museum, Cornelie Holzach, in Ruhestand. Die Schmuckexpertin hat Ausstellungen von internationalem Rang gezeigt und den Ruf Pforzheims in die Welt getragen; seit 2022 ist sie als Expertin für Schmuck bei Kunst + Krempel zu sehen. Holzach verabschiedet sich mit diesem jungen und experimentellen Ausstellungsthema, den „Stories Of Hip-Hop“ und übergibt mit einem vielseitigen Begleitprogramm an ihre Nachfolgerin Friederike Zobel.

In Kooperation mit dem Pforzheimer Jugendzentrum Kupferdächle gibt’s am Fr, 4.4. von 19 bis 23 Uhr Café Electronica x Second Hand (Schmuckmuseum) sowie wöchentlich donnerstags vom 10.4. bis 26.6., 17.30 bis 19.30 Uhr „Streetart & Graffiti“-Kunstworkshops mit Gama. Ebenfalls mit Gama, aber im Kupferdächle angeboten werden zwei Mode-, Streetwear- und Hip-Hop-Nähworkshops (Sa+So, 5.+6.4., 14-20 Uhr). Ebenfalls anmelden oder reservieren sollten man für die „Hip-Hop-Kitchen“ (Sa, 12.4., 13-18 Uhr, 89,90 Euro, Drei-Gänge-Menü, Programm und Welcome Drink). -rw