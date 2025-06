Zur Eröffnung von „Substance“ präsentieren Chiharu Koda und Sierk Schmalzriedt (Studio Fluffy) im Studio Hö, dem Projektraum der Hoepfner Stiftung im markanten Eckgebäude der Kaiserstraße am Dörfle-Entree, ihre interaktive Installation.

Ein Display aus Wasserschalen, die durch präzise Frequenzmodulation in Schwingung versetzt werden und faszinierende Muster auf der Wasseroberfläche entstehen lassen. Die Künstler der Karlsruher Livecodinggruppe Toplap greifen diese Schwingungen und Resonanzen auf und bespielen die Installation bei einer Performance live. So verwandelt sich „Substance“ in ein fließendes Konzert aus Klang, Bild und Resonanz. Ein Abend, der zeigt: Alles beginnt mit einer Welle. -rw