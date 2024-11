Eine Geschichte zu erzählen, kann eine zarte und prägende Verbindung zwischen Menschen aufbauen.

Ich nehme dich mit in eine andere Welt, entführe dich aus dem Jetzt hinaus – traust du mir? Es ist eine Grenze, die ich überschreite, wenn ich mich auf die Gedanken meines Gegenübers einlasse. Und auch eine, wenn ich in die Welt der Mythen eintauche; es braucht ein Loslassen des Gewohnten. In der Welt des Künstlers Sung Hwan Kim gibt es Licht, Musik, Folklore und Gerüchte, Skulptur, Video – die Welt in Geschichten. Die selbstentworfene und gestaltete architektonische Umgebung führt an Grenzen, die inneren, äußeren, variabel, manchmal starr: „Wie kann man sich um die Probleme jenseits einer Landesgrenze kümmern, ganz zu schweigen von der Grenze der eigenen Haut?“, fragt Kim.

„Protected By Roof And Right-Hand Muscles“ ist die bisher größte Einzelausstellung in Europa des in Honolulu lebenden Künstlers und wurde gemeinsam mit dem Van Abbemuseum in Eindhoven organisiert. Sie gibt Überblick über Kims Schaffen der vergangenen 20 Jahre und zeugt mit vielen Video- und Performancearbeiten von der engen musikalischen Zusammenarbeit mit Musiker und Komponist David Michael diGregorio (alias Dogr). -sb