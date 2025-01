Tag der offenen Tür im Hallenbau 2025

Mit dem von Dreikönig auf Anfang Februar geswitchten Open Day im Hallenbau läutet das Kulturquartier den Kunst-Februar der Stadt ein, der in die Kunstmesse „art“ (Do-So, 20.-23.2.) und die Produzenten-, Mediakunst- und Off-Galerienschau „Kunstrauschen“ (Fr, 21.2.) mündet.

Bei freiem Eintritt gibt’s in allen zehn Lichthöfen Action mit Performances und Konzerten, Führungen, Vorträgen und Mitmachaktionen auch für die Kleinen inmitten hochkarätiger Ausstellungen. Die Städtische Galerie stellt „Female Empowerment“ in den Fokus. Die afghanische Künstlerin Kubra Khademi gibt im Dialog mit Kunsthistorikerin Dr. Martina Wehlte Einblicke in ihre Ausstellung „Bread, Work, Freedom“, flankiert von einem Sonderverkauf im Museumsshop mit bestickten Samt- und Wollmänteln, die im Untergrund von afghanischen Frauen hergestellt wurden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Produzentinnen. Außerdem gibt es Rundgänge durch die Ausstellungen von Kalin Lindena („Schatten von Wind“) und das „Update!“ der Sammlung.Der zentrale Raum der SGK ist trotz Umbau geöffnet und fungiert als Lichthof-Lounge mit Bewirtung durch das Café Mint.

Das ZKM bietet neben den oft früh ausgebuchten Klassikern – wie den Einblicken in das Labor für antiquierte Videosysteme und die Gläserne Werkstatt – auch Führungen durch die aktuellen Ausstellungen wie „Fellow Travelers“, die große Einzelausstellung von Sung Hwan Kim („Protected By Roof And Right-Hand Muscles“) sowie die ganz neue Ausstellung „Choose Your Filter! Browser Art“ zu den Anfängen des World Wide Web. Im Medientheater gibt’s dazu eine Browserperformance des Künstlerpaars Jasmine Guffond und Louis Cameron. Im Kubus startet die neue Musikreihe „Turns“ (s. sep. Tipp) mit zirkulierenden Kompositionen u.a. von Mariam Gviniashvili und Giulia Lorusso, begleitet von oszillierenden Projektionen von Bernd Lintermann, generativer Klangkunst von Götz Dipper und einer interstellaren Liveperformance von Dan Wilcox.

In der HfG präsentiert das „Book-Bau-FestivaI“ mit vielen studentischen Initiativen Publikationen der Künstlerbuchszene. Im Mittelpunkt stehen die Themen Ökonomie, nachhaltige Produktion und die Ausstellung sowie Sammlung von Künstlerbüchern. Neben Meisterwerken aus 600 Jahren und Einblicken hinter die Kulissen bietet die Kunsthalle im Lichthof 1 und 2 Führungen durch die Studioausstellungen mit Infos zu Albrecht Altdorfer, Fotografien von Adelheid Heine-Stillmark sowie dem neu gestalteten Ausstellungsbereich der Moderne. Weitere Texte zu aktuellen Hallenbauausstellungen finden sich im Kunstteil. -rw