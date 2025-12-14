Tag der offenen Tür im Hallenbau 2026

Das zweite Jahr in Folge richten die vier Kunst- und Kulturinstitutionen im Hallenbau am ersten Sonntag im Februar den „Tag der offenen Tür im Hallenbau“ aus.

Vier Institutionen finden sich hier unter einem Dach: In einem einzigartigen Zusammenschluss sind zunächst das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und die Städtische Galerie in das Gebäude der alten Munitionsfabrik eingezogen; kurz darauf folgte die Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG). Mit der Staatlichen Kunsthalle, die sich im Umbau befindet, ist seit knapp zwei Jahren sogar eine vierte Institution zu Gast im Hallenbau.

Ursprünglich als Munitionsfabrik gebaut, wurde der Hallenbau in den 90er Jahren in ein Kulturzentrum umgewandelt. Mit seiner eindrucksvollen Industriearchitektur in Form von großzügigen Lichthöfen und weitläufigen Flächen bietet er Raum für Ausstellungen, Kunstprojekte und kulturelle Veranstaltungen. Das Gebäude verbindet historische Baukunst mit zeitgenössischer Kultur und schafft so einen einzigartigen Ort für Kreativität und Bildung.

Das ZKM zeigt innovative Medienkunst, die HfG kreative Designausstellungen, während die Städtische Galerie zeitgenössische Kunst mit Schwerpunkt auf regionalen Künstlern präsentiert. Die Kunsthalle zeigt Teile ihrer Sammlung in den ZKM-Ausstellungsräumen. Alle vier Häuser bieten an diesem Tag einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Neben den aktuellen Ausstellungen gibt’s spannende Workshops, Führungen und viele weitere Angebote für Groß und Klein. Das vollständige Programm aller vier Häuser wird zeitnah auf den Onlinekanälen der Institutionen veröffentlicht. -rw