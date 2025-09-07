Temporäre Schirn mit Sasha Waltz & Guests

Im September eröffnet die Schirn Kunsthalle Frankfurt ihren temporären Standort in Bockenheim.

Anlass für den Umzug in das markante Industriegebäude der ehemaligen Dondorf Druckerei ist die Sanierung des Stammhauses am Römer. Am So, 7.9. feiert die Schirn die Eröffnung mit einer Parade und großen Aufführung von rund 100 Tänzern zu Livemusik: „In C – Community“ ist ein partizipatives Projekt der Tanzcompagnie Sasha Waltz & Guests, am Do, 25.9. eröffnet die Soloausstellung der philippinisch-kanadischen Künstlerin und Filmemacherin Stephanie Comilang.

Am Mi, 17.9. erscheint auch ein neues Buch von Sasha Waltz, 344 Seiten, Englisch/Deutsch im Hatje Cantz Verlag. Es eröffnet neue Perspektiven auf ihr Œuvre. 65 choreografische Figuren werden in Form einer enzyklopädischen Wunderkammer verknüpft mit Kunstgeschichte, kommentiert durch Gastbeiträge. -rw