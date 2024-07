The Lazy Dog Jumps Over The Quick Brown Fox

So wie der Ausstellungstitel alle Buchstaben des Alphabets enthält, haben sich sämtliche Studenten der Kunstakademie-Klasse von Malerei-Professorin Sophie von Hellermann zusammengeschlossen, um in der Südlichen Waldstraße selbst organisiert und kuratiert Einblicke in ihr vielfältiges künstlerisches Schaffen zu geben.

Zum Auftakt gibt’s eine Performance der Studentin Amira Baioui sowie Getränke und Musik, während der Öffnungszeiten vereinzelte Lesungen. Das tagesaktuelle Programm findet sich auf Instagram (@klasse_vonhellermann). -pat