The Story That Has Just Begun – Die NFT-Sammlung des ZKM
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.12.2025
Dass digitale Katzen einmal kunsthistorische Relevanz gewinnen würden, zeigt sich überraschend deutlich in den Crypto Kitties, die im Foyer der EnBW den spielerischen Auftakt zur Ausstellung „The Story That Has Just Begun“ bilden.
Sie stehen für den Moment, in dem digitale Bilder durch die Blockchain zu einzigartigen, handelbaren Objekten wurden – ein entscheidender Schritt in der jungen Geschichte der NFT-Kunst. Das ZKM, ein früher Sammler in diesem Feld, präsentiert im großzügig belichteten Eingangsbereich der EnBW eine konzentrierte Auswahl seiner NFT-Bestände. Von den ikonischen Crypto Punks (Abb. rechts) bis zu neueren Arbeiten, die mit Time-Lock-Protokollen experimentieren, zeichnet die Schau den Wandel der NFTs vom Spekulationsphänomen zum künstlerischen Medium nach.
Der Schwerpunkt auf On-Chain-NFTs, deren Werkcharakter vollständig im Code liegt, verdeutlicht, wie radikal hier das Konzept des Originals gedacht wird. Die Ausstellung überzeugt durch eine klare, abwechslungsreiche Präsentation: Digitaldrucke, Animationen und Plottergrafiken ermöglichen einen breiten Blick auf die Formenvielfalt algorithmischer Kunst. Informative Wandtexte erläutern prägnant die Grundlagen von Blockchain, Handelbarkeit und Beständigkeit.
So wird die Ausstellung zu einem vielschichtigen Kommentar über Kunst in einer Zeit, in der Wert, Originalität und Öffentlichkeit neu verhandelt werden. „The Story That Has Just Begun“ zeigt eindrücklich, dass NFT-Kunst weit über ihren Hype hinausweist – als Labor für ästhetische, technologische und gesellschaftliche Zukunftsmodelle. -sab
bis 1.2., EnBW-Konzernzentrale, Karlsruhe
