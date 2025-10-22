The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 22.10.2025

Hideki Tsukamoto – „Singularity #761“, 2020

Hightech-Art trifft auf Hightech.

Mit „The Story That Has Just Begun“ präsentiert das ZKM in der Konzernzentrale der EnBW eine Auswahl seiner NFT-Sammlung. Obwohl die ersten NFTs schon 2014 entstanden, nahm die breite Öffentlichkeit erst ’21 Notiz von dieser neuen Kunstrichtung, als solche digital zertifizierten Bilder für mehrere Mio. Dollar versteigert wurden.

Bereits Ende 2017 erwarb das ZKM eine Reihe von NFTs und gehört damit weltweit zu den ersten Institutionen, die Crypto-Art in ihre Sammlung aufnahmen. „The Story That Has Just Begun“ lädt so zur Auseinandersetzung mit einer immer noch jungen, sich rasant entwickelnden Kunstform ein, die für die Vision eines dezentralen Internets steht. Die Ausstellung findet im Rahmen der neuen ZKM-Sammlungsausstellung „The Story That Never Ends“ statt. -rw

Vernissage: Mi, 22.10., 18 Uhr, bis 1.2.26, EnBW-Konzernzentrale, Karlsruhe, Eintritt frei

