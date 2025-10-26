Thomas Heyl & Lutz Schäfer – „Früherland“

Die Ausstellung „Früherland“ im Kunstraum Neureut nutzt den kleinen, nahezu quadratischen Raum des Alten Milchhäusle als künstlerisches Experimentierfeld.

Im Zentrum der Ausstellung steht eine Installation aus teils abstrakten, teils gegenständlichen, monochrom grauen Papiermaché-Arbeiten von Lutz Schäfer; abstrakte Papierarbeiten von Thomas Heyl setzen dazu einen starken Kontrast. Mit Ihrer Leuchtkraft, komplexen Geflechten und Dynamik bilden sie eine farbige Resonanz zur Graumodulation der zentralen Skulpturengruppe.

Der Titel „Früherland“ assoziiert eine Erinnerungslandschaft und regt an, sich mit eigenen und kollektiven inneren Bildern auseinanderzusetzen. Heyl kombiniert Malerei oft mit Scherenschnitt; seine filigranen Papierarbeiten verschmelzen Malerei und Schnitt zu räumlich wirkenden Bildern und Objekten. Schäfer arbeitet bevorzugt mit Papier und Pappmaché, in Installationen und Objekten verarbeitet er Alltags- und Kulturgüter – wie juristische Texte oder ausgediente Bücher – zu ironisch-reflektierenden Arbeiten. Beide Künstler sind Professoren für Kunst und Didaktik in Freiburg bzw. Karlsruhe. -rw