Threads Of Embodiment

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Neyen Pailamilla – „Where Does The Dream Begin?“, Video, 2025 (Foto: Aldir Polymeris)

„Threads Of Embodiment – Hilos del cuerpo – Körperfäden“ ist der Titel der ersten institutionellen Einzelschau der queeren Mapuche-Künstlerin Neyen Pailamilla (geb. 1988 in Santiago de Chile, lebt derzeit in Zürich).

Ausgangspunkt der Ausstellung ist Pailamillas Mapuche-Herkunft, die zwischen Tradition, Migration und urbanem Leben zu einem hybrid-fluiden Zustand wird und ungewohnte Perspektiven auf Identität und kulturelle Verflechtungen wirft. Pailamilla nutzt dabei Performance, Textilkunst und audiovisuelle Formate, um historische, politische und soziale Dimensionen zu erforschen.

Die Fruchthalle wird hier zu einem Ort lebendiger Erfahrung, Projektionen, Performances und Interventionen im Café- und Museumsraum greifen ineinander und überschreiten bewusst die Grenzen institutioneller Präsentationsformen. So entsteht ein direkter Dialog zwischen Kunst, Stadt und Publikum – eine Einladung, über queere Sichtbarkeit und koloniale Einflüsse in der Gegenwart nachzudenken. In „Threads Of Embodiment“ werden zentrale Arbeiten der Künstlerin der vergangenen zehn Jahre gezeigt. -rw

bis 29.3., Städtische Galerie Fruchthalle, Rastatt

Werbung
