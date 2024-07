Die Echtzeitinstallation „Tides Of Memories – The Other Time I Drowned“ der Künstlerinnen Helin Ulas und Karolina Sobel bespielt im Sommer den Museumsbalkon.

Aus der Perspektive des Wassers, das davon träumt, etwas anderes zu sein, laden sie ein auf eine Reise durch Träume und Albträume – gespeist von persönlichen Erinnerungen über wissenschaftliche Beiträge bis zu Seenotrettungen. -sb