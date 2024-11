Carol Neuber zeigt in ihrem Schauraum B9 immer wieder überraschende und durchweg hochstehende spannende Kurzausstellungen.

Zuletzt z.B. die tollen Arbeiten von Libuse Schmidt. Jetzt präsentiert sie den jungen Mannheimer Künstler Timi Rößing. Lust, Liebe, Partys, Sonne und Meer: In seinen farbenfrohen, figurativen Arbeiten fängt er die wilden Freuden des Lebens ein. Und bringt sie ausdrucksstark unter die Leute. Der Titel „Born To Be Wild“ ist Konzept und Mission, denn der junge Künstler und seine Acrylbilder versprühen Freiheit, Lebendigkeit und unbeschwerten Genuss.

Auch wenn Rößing sich kritisch mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzt, hält er diese Arbeiten bewusst aus der Ausstellung heraus. Seit 2022 ist Rößing Schüler des international erfolgreichen Künstlers Stefan Szczesny in Saint-Tropez und arbeitet oft eng mit ihm zusammen. -rw