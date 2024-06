„Nichts als Theater“.

Für den „Dada-Urenkel“ Timm Ulrichs ist Leben und Kunst ein einziger Schabernack, gerade angesichts der teils grauenhaften Absurditäten, die die Lebenswirklichkeiten uns vor die Füße legen. Er lässt diese Widersprüche in seinen Objekten, Aktionen, Fotografien und Collagen durchschaubar werden, bringt sie auf die Bühne. Für den „poetischen Wortjongleur“ ist dabei der Mensch als Beziehungswesen im Mittelpunkt, alles dreht sich um Kommunikation.

So führen die Personalpronomen spielerisch durch den Parcours der Ausstellung, zu der es zahlreiche Veranstaltungen gibt: eine kreative Schreibwerkstatt mit Barbara Knieling (Mo, 22.7., 10-12 Uhr), eine Vormittagsführung für Senioren (Di, 30.7., 10 Uhr), eine After-Work-Kurzführung (Di, 16.7., 17 Uhr) oder neben der öffentlichen Führung (So, 21.7., 16.30 Uhr) eine Führung für Lehrkräfte (Mo, 8.7., 17 Uhr).

Im Studio ist weiterhin das Werk des Fotografen Reiner Pfisterer zu sehen, der sich in der Musikfotografie einen Namen machte. „From Voices To Images“ lässt nicht nur berühmte Persönlichkeiten wie Die Toten Hosen oder Bobby McFerrin bei Livekonzerten erleben; der Fotograf interessierte sich auch immer für den Alltag auf Tour und das Leben hinter der Bühne. Die Werkschau findet im Rahmen von „Bi-Bi Pop“ statt, ein Projekt, das die besondere Musikgeschichte von Bietigheim-Bissingen in verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen präsentiert (bis 22.9.). -sb