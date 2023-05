Top 0023 – MeisterschülerInnen der Kunstakademie

„Top 0023“ klingt erst einmal sehr mysteriös.

Hinter dem Titel verbirgt sich die diesjährige Ausstellung der Karlsruher MeisterschülerInnen, die ihre Arbeiten gleich in zwei Institutionen in Rastatt präsentieren: in der Städtischen Galerie Fruchthalle sowie im Kunstverein in der Pagodenburg. In der Werkschau werden 18 Einzelpositionen vereint; ohne forcierte thematische Verbindung liegt der Fokus vielmehr auf der Vielgestaltigkeit der künstlerischen Ausbildung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Die fast 170 Jahre alte Institution profiliert sich mit den großen künstlerischen Disziplinen der Malerei, Grafik und Bildhauerei, nimmt darüber hinaus jedoch auch alle zeitgenössischen künstlerischen Ausdrucksformen auf.

Als eine Art Überblicksausstellung bietet die Schau somit die Möglichkeit, die inhaltlichen wie formalen Problemstellungen in der aktuellen Kunst kennenzulernen. Vertreten sind Erina Bonk, Flora Fritz, Max Gömann, Jungin Hwang, Michèle Janata, Hyunjin Kim, Fabian-André Krippner, Vincent Krüger, Lena Laguna Diel, Miji Lee, Sojeong Moon, Till Müller, Hannes Mussner, Christoph Nuber, Antonelle Rottler, Jana Trautmann, Fan Cheng Xu und Areum Yoon.

Allesamt junge Studenten, die den Studiengang „Freie Kunst“ erfolgreich abgeschlossen und im Rahmen ihres Meisterschülerstudiums die Möglichkeit zur Professionalisierung genutzt haben. Die Ausbildungsstätte zu verlassen und sich auf neue äußere Umstände einzulassen, ist die Herausforderung dieses Ausstellungsprojekts – aber auch für alle Beteiligten. -sab