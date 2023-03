Uli Gsell, Jan Jansen & Cinyi Joh

Das Stuttgarter Kuratorenduo und Galeristenpaar Katrin und Marko Schacher kennt die Räume im Sulzfelder Bürgerhaus gut und hat die vorletzte Ausstellung dort konzipiert.

Die ausgewählten Exponate stellen spannende Fragen, wie z.B.: Wo verläuft die Grenze zwischen geometrischer Form und Architektur? Ab wann sind gemalte Häuserfassaden konstruktive Kunst?

Während die von Jan Jansen (geb. 1988 in Köln, lebt in Stuttgart) gemalten urbanen Szenen an der Wand hängen und mit ihrer Reliefstruktur zur Skulptur tendieren, scheinen die auf dem Boden und auf Sockeln stehenden steinernen Objekte von Uli Gsell (geb. 1967 in Stuttgart, lebt in Ostfildern) klassische Skulpturen zu sein, entwickeln aber eine enorme Dynamik im Raum. Und die von der Decke hängenden Filzbahnen von Cinyi Joh (geb. 1967 in Taipeh, lebt in Stuttgart) könnten Körperfragmente, aber auch Architekturbestandteile sein. Daneben präsentiert die Künstlerin Gemälde, die an organische Gebilde und tektonische Raumelemente erinnern. -rw