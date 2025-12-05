Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.
Die Künstlerin, die einst auch Szenografie studierte, entwickelt gerne bühnenhaft anmutende Settings aus architektonischen Versatzstücken und Vorhängen, in denen Filme, Zeichnungen, skulpturale Objekte und textile Arbeiten mit Tanz, Performance und Gesang ein komplexes Wechselspiel eingehen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Innen und Außen, Realität und Illusion. Ihre multimediale Praxis findet in raumgreifenden, ortsspezifischen Installationen ihren charakteristischen Ausdruck.
So auch in der von der Künstlerin eigens für die Präsentation im Wilhelm-Hack-Museum konzipierten Arbeit, in der die Auseinandersetzung mit den Traditionen der geometrischen Abstraktion im Fokus steht. Das Zusammenspiel von Körper und Raum, Bewegung und Wahrnehmung ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer künstlerischen Strategie. In diesem Sinne verwandelt die Künstlerin den Ausstellungsraum mit Farben und Stoffen in einen immersiven Parcours, der die Besucher in fantastisch anmutende, sinnlich erfahrbare Erlebnisräume führt und sie Teil der Inszenierung werden lässt.
Die Ausstellung präsentiert einen umfassenden Überblick aktueller Arbeiten der vergangenen fünf Jahre, die auf künstlerische Werke von Pionieren der modernen Avantgarde referieren – wie etwa die medienübergreifenden Farbmuster von Sonia Delaunay, Oskar Schlemmers Triadisches Ballett oder den Ausdruckstanz von Rudolf von Laban. Ulla von Brandenburg (geb. 1974 in Karlsruhe) studierte von 1995 bis ’98 Szenografie und Medienkunst an der hiesigen HfG, von 1998 bis 2004 Freie Kunst an der Kunstakademie in Hamburg. Seit 2016 ist sie Professorin für Malerei und Grafik an der Kunstakademie Karlsruhe, sie lebt und arbeitet bei Paris und in Karlsruhe. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Hirmer Verlag mit zahlreichen Abbildungen und Texten von Stephan Dillemuth, Astrid Ihle, Ida Soulard und René Zechlin. -rw
bis 6.4., Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026
Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.Weiterlesen … Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026
Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.Weiterlesen … art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Franziska Degendorfer
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.Weiterlesen … Franziska Degendorfer
BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.Weiterlesen … BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Hidden Stories
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025
Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.Weiterlesen … Hidden Stories
Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025
Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.Weiterlesen … Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025
Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.Weiterlesen … Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.Weiterlesen … Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.Weiterlesen … Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben