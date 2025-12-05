Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst

Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.

Bernhardts Schaffen erstreckt sich über 60 Jahre und umfasst Malerei, Fotografie, Grafik, Installation, Objekte, Film- und Videokunst sowie Kunst am Bau, künstlerische Forschung und Projekte im öffentlichen Raum. In seinen Arbeiten reflektiert Bernhardt aktuelle Technologien und wie diese unser Bewusstsein und Selbstverständnis beeinflussen. Im Zentrum der Ausstellung stehen die beiden Installationen „Der Fluss“ (1978) und „Der Sarkophag“ (1996/2025) aus der ZKM-Sammlung, die für die Präsentation aufwendig restauriert wurden und sich beide mit Aspekten der Zeit, Vergänglichkeit und Dauer auseinandersetzen. Bereits ab 1974 arbeitete Bernhardt mit Video, ’78 entstand mit „Der Fluss“ seine erste Videoinstallation. Sie thematisiert die Flüchtigkeit der Zeit und den stetigen Wandel unseres Kommunikationsverhaltens.

Die Installation „Der Sarkophag“ bezieht sich in der für die Ausstellung aktualisierten Version auf das Reaktorunglück von Tschernobyl, das sich 2026 zum 40. Mal jährt: Im Fokus steht die unvorstellbare Dauer von existenzieller Gefährdung durch Strahlung – Zeit in grenzenloser Ausdehnung. Bernhardt begreift Kunst als offenen, sich wandelnden Prozess. Immer wieder greift er auf bereits Geschaffenes zurück und überträgt es in neue Kontexte: „Ich bin kein Verfechter des originalen Kunstwerks. Die Bestandteile meiner Werke sehe ich als Kulissen an, als Material für Neues“, so Bernhardt. Von Anfang an war sein künstlerisches Schaffen politisch geprägt. Das von Bernhardt und Jürgen Holftreter entworfene Plakat „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ wurde eines der berühmtesten Motive der 68er-Bewegung und ist bis heute – oft modifiziert – weithin bekannt. Seit 2019 befindet sich das große audiovisuelle Archiv von Bernhardt im ZKM. Die im Projektraum der Sammlungspräsentation „The Story That Never Ends“ gezeigte Ausstellung gibt mit ausgewählten Arbeiten erstmals einen Überblick über sein Gesamtwerk. -rw