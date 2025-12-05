Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.
Bernhardts Schaffen erstreckt sich über 60 Jahre und umfasst Malerei, Fotografie, Grafik, Installation, Objekte, Film- und Videokunst sowie Kunst am Bau, künstlerische Forschung und Projekte im öffentlichen Raum. In seinen Arbeiten reflektiert Bernhardt aktuelle Technologien und wie diese unser Bewusstsein und Selbstverständnis beeinflussen. Im Zentrum der Ausstellung stehen die beiden Installationen „Der Fluss“ (1978) und „Der Sarkophag“ (1996/2025) aus der ZKM-Sammlung, die für die Präsentation aufwendig restauriert wurden und sich beide mit Aspekten der Zeit, Vergänglichkeit und Dauer auseinandersetzen. Bereits ab 1974 arbeitete Bernhardt mit Video, ’78 entstand mit „Der Fluss“ seine erste Videoinstallation. Sie thematisiert die Flüchtigkeit der Zeit und den stetigen Wandel unseres Kommunikationsverhaltens.
Die Installation „Der Sarkophag“ bezieht sich in der für die Ausstellung aktualisierten Version auf das Reaktorunglück von Tschernobyl, das sich 2026 zum 40. Mal jährt: Im Fokus steht die unvorstellbare Dauer von existenzieller Gefährdung durch Strahlung – Zeit in grenzenloser Ausdehnung. Bernhardt begreift Kunst als offenen, sich wandelnden Prozess. Immer wieder greift er auf bereits Geschaffenes zurück und überträgt es in neue Kontexte: „Ich bin kein Verfechter des originalen Kunstwerks. Die Bestandteile meiner Werke sehe ich als Kulissen an, als Material für Neues“, so Bernhardt. Von Anfang an war sein künstlerisches Schaffen politisch geprägt. Das von Bernhardt und Jürgen Holftreter entworfene Plakat „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ wurde eines der berühmtesten Motive der 68er-Bewegung und ist bis heute – oft modifiziert – weithin bekannt. Seit 2019 befindet sich das große audiovisuelle Archiv von Bernhardt im ZKM. Die im Projektraum der Sammlungspräsentation „The Story That Never Ends“ gezeigte Ausstellung gibt mit ausgewählten Arbeiten erstmals einen Überblick über sein Gesamtwerk. -rw
Vernissage: Fr, 5.12., 19 Uhr, bis 26.4., ZKM, Karlsruhe
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026
Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.Weiterlesen … Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026
Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.Weiterlesen … art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Franziska Degendorfer
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.Weiterlesen … Franziska Degendorfer
BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.Weiterlesen … BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Hidden Stories
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025
Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.Weiterlesen … Hidden Stories
Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025
Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.Weiterlesen … Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025
Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.Weiterlesen … Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.Weiterlesen … Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.Weiterlesen … Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben