Unerhört & Wir werden bis zur Sonne gehen

In der Projektgalerie für junge Kunst des Wilhelm-Hack-Museums ist seit Mitte Oktober die Gruppenausstellung „Unerhört. Wie sich die Vulva heute Gehör verschafft“ zu sehen.

Mit künstlerischen Positionen zu Menstruation, Kulturhistorie, Sexualität und Empowerment geht’s um nichts weniger als die positive Wiederaneignung und Sichtbarmachung der äußeren weiblichen Geschlechtsteile. Denn obwohl die Vulva als Motiv auf visueller und sprachlicher Ebene in den vergangenen Jahren mehr Sichtbarkeit in der Popkultur erhielt, ist sie in Kunst und öffentlicher Wahrnehmung immer noch Rand- und Tabuthema.

Im Wilhelm-Hack-Museum widmet sich ab Mitte November die Ausstellung „Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion“ den großen Künstlerinnen, die die Entwicklung der ungegenständlichen Kunst im 20 Jh. wesentlich geprägt haben. -sb