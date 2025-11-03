Auf eine epische Reise durchs Marvel-Universum führt diese seit 17.10. erstmals und „nur für kurze Zeit“ in Süddeutschland gastierende Superheldenschau.

Die in den USA fast eine Mio. Eintritte zählende Blockbusterausstellung umspannt mehr als 85 Jahre Marvel-Geschichte von den ersten Comics bis zu den Filmen und Serien und zeigt auch ihren enormen Einfluss auf die globale Popkultur. Highlights unter den 200 seltenen Exponate sind die Originalkostüme von Robert Downey Jr. alias Tony Stark aus „Iron Man 2“, Loki („The Avengers“) und Captain Marvel („The Marvels“), Filmrequisiten aus den Marvel Studios (u.a. Thors Hammer Mjölnir aus „Love And Thunder“, Captain Americas Schild aus „The Falcon And Winter Soldier“ und Thanos’ goldenen Gauntlet aus „Avengers: Infinity War“).

Außerdem zu sehen gibt’s historische Schätze wie Originalzeichnungen vom New York der 40er bis in die Gegenwart oder eine Ausgabe des „Marvel Comics #1“. Neben Attraktionen wie begehbaren Kulissen, interaktiven Elementen und einem immersiven Sounderlebnis versteht sich die Ausstellung auch als Hommage an die kreativen Köpfe wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, die sich u.a. für die Schöpfung von Spider-Man, Black Panther, Hulk und X-Men, aber auch Antagonisten wie Magneto oder den Green Goblin verantwortlich zeichnen.

Beim Rundgang können sich Besucher durch die Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren aus dem „Universe Of Super Heroes“ für ein Selfie posieren. -pat



