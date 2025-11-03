Universe Of Super Heroes

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Universe Of Super Heroes (Foto: Linus Harwig)

Auf eine epische Reise durchs Marvel-Universum führt diese seit 17.10. erstmals und „nur für kurze Zeit“ in Süddeutschland gastierende Superheldenschau.

Die in den USA fast eine Mio. Eintritte zählende Blockbusterausstellung umspannt mehr als 85 Jahre Marvel-Geschichte von den ersten Comics bis zu den Filmen und Serien und zeigt auch ihren enormen Einfluss auf die globale Popkultur. Highlights unter den 200 seltenen Exponate sind die Originalkostüme von Robert Downey Jr. alias Tony Stark aus „Iron Man 2“, Loki („The Avengers“) und Captain Marvel („The Marvels“), Filmrequisiten aus den Marvel Studios (u.a. Thors Hammer Mjölnir aus „Love And Thunder“, Captain Americas Schild aus „The Falcon And Winter Soldier“ und Thanos’ goldenen Gauntlet aus „Avengers: Infinity War“).

Außerdem zu sehen gibt’s historische Schätze wie Originalzeichnungen vom New York der 40er bis in die Gegenwart oder eine Ausgabe des „Marvel Comics #1“. Neben Attraktionen wie begehbaren Kulissen, interaktiven Elementen und einem immersiven Sounderlebnis versteht sich die Ausstellung auch als Hommage an die kreativen Köpfe wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, die sich u.a. für die Schöpfung von Spider-Man, Black Panther, Hulk und X-Men, aber auch Antagonisten wie Magneto oder den Green Goblin verantwortlich zeichnen.

Beim Rundgang können sich Besucher durch die Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren aus dem „Universe Of Super Heroes“ für ein Selfie posieren. -pat

Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Universe Of Super Heroes“ bis Mi, 3.12.

Di/Mi/So/Fei 10-18 Uhr, Do/Fr/Sa 10-20 Uhr, Urbanharbor, MM Studios, Groenerstr. 31, Ludwigsburg
www.marvel-ausstellung.de

Anfang « Malergrößen aus den 60ern & 70ern | House Of Banksy » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 7 und 2?

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Marijana Bühler – „Ende der Demokratie“, Wollen/Pappwabenkarton/Epoxidharz

Pest oder Cholera

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.11.2025

Pest oder Cholera – die Redewendung klingt nach medizinischer Katastrophe, meint aber weit mehr.

Weiterlesen …
Stadtarchiv, Orgelfabrik, 8 Diaslg, XIVf, 102

Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.11.2025

Wir konstruieren, reproduzieren und erzählen in einem fortwährenden Fluss, wie ein Fließband kreieren wir Geschichten und lassen sie zu Werkzeugen werden.

Weiterlesen …
Johannes Gervé

Johannes Gervé – „Auf dem Wasser zu singen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.11.2025

Johannes Gervés Malerei nähert sich suchend der Weite und Tiefe eines offen gedachten Landschaftsraums ohne spezifischen örtlichen Bezugspunkt.

Weiterlesen …
„Versammelt“ – Japanische Riesenkrabbe

Naturkundemuseum: Tag der offenen Tür 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 08.11.2025

Zum 20. Mal zeigt das Staatliche Museum für Naturkunde an seinem Tag der offenen Tür, was sich hier rund um die Kernaufgaben Forschen, Sammeln, Bewahren und Wissenvermitteln so alles tut.

Weiterlesen …
Ralf Stieber – „Spiegelbild“, Fotografie, 2025

BBK: Neue Mitglieder

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.11.2025

Mit der Ausstellung „Neue Mitglieder“ öffnet der BBK Karlsruhe einmal mehr ein Fenster zur lebendigen Vielfalt der regionalen Kunstszene.

Weiterlesen …
Narrenturney, 1843

Narrenfreiheit!? Eine kleine Geschichte des Regelbruchs

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.11.2025

Der Narr ist eine schillernde Gestalt und seit dem Mittelalter nicht aus der Kulturgeschichte wegzudenken.

Weiterlesen …
Memory Of Colors

Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 bedrohten Ethnien weltweit.

Weiterlesen …
Die NFT-Sammlung des ZKM

The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM & Unfamiliar Ceilings

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Katzen waren schon lange vor den NFTs die wahren Herrscher des Internets.

Weiterlesen …
Hans Peter Reuter

Winterausstellung der Galerie Demmer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Im Segafredo wechselt nahezu unbemerkt die Sommer- zu einer Winterausstellung.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper