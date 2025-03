Universen der Farbe – Malerei von Hanspeter Münch

„Meine Bilder atmen im Licht der Farben.“

Mit dieser Ausstellung würdigt die Stadt Ettlingen das Werk und den Künstler Hanspeter Münch anlässlich seines 85. Geburtstages und zeigt aktuelle Werke aus den vergangenen fünf Jahren und Serien von Papierarbeiten. Farbe und Licht sind die Ursubstanzen seines künstlerischen Arbeitens. Assoziationen mit Motiven aus der gegenständlichen Welt wie Vegetation und Landschaften sind in den bewegten Farbräumen und Modulationen immer wieder zu erahnen.

Münch entwickelt seine Malerei mit großer Verve, ausdrucksstarker Gestik und einem sicheren Gespür für die Sinnlichkeit der Farbe. Der Künstler ist in Ettlingen, wo er im Wechsel mit Ville San Sebastiano im italienischen Ligurien lebt und arbeitet, durch das große Schlossgartenhallen-Deckengemälde, das er 1988 vollendete, in Ettlingens historischem Zentrum bekannt. Seine Werke sind in vielen öffentlichen Sammlungen vertreten, die renommierte Sammlung Würth widmet ihm im Forum Würth in Rohrschach (Schweiz) ab dem 3.7. eine große Werkschau.

Die Ettlinger Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Museum Langenargen, das ab dem 30.3. die Ausstellung „Hanspeter Münch im Dialog mit Hans Purrmann“ zeigt. Münch studierte in Stuttgart und Hamburg, absolvierte Studienaufenthalte in Florenz, Rom und London und ist seit 1981 Honorarprofessor an der HfG in Offenbach. -rw