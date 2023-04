Einmal selbst zum Forscher werden!

Ein Traum von vielen Kindern, dem sie in der Ausstellung „Unsichtbare Welten“ der Reiss-Engelhorn-Museen zumindest ein ganzes Stück näherkommen können.

In acht Pavillons mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie Gehirn, Kosmos, Erde und Leben können Kinder, aber auch Erwachsene, auf eine interaktive Entdeckungsreise gehen. Und zu entdecken gibt es viel in der Natur, im Weltall, in unserem Körper und sogar in unseren Gedanken: Wie finden Fledermäuse in vollkommener Dunkelheit ihre Beute? Wie sahen versteinerte Lebewesen ursprünglich aus? Kann man nur mit der Kraft der Gedanken Dinge bewegen? Die BesucherInnen der Ausstellung können ihren eigenen Zeichentrickfilm drehen, ein Erdbeben erzeugen und Planetenmusik lauschen. Das Beste daran: Selbst vermeintlich komplizierte Themenkomplexe werden spielerisch und dem Alter entsprechend (zwischen sechs und 14 Jahre) erklärt und abgebildet.

Zusätzlich zur interaktiven Mitmachausstellung, die noch bis zum 30.7. läuft, gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm mit Workshops, Ferienangeboten und Lesenacht. Parallel hierzu läuft die Sonderausstellung „Die Welt am Oberrhein“, die rund 120 Arbeiten von Robert Häusser zeigt, der zu den wichtigsten Vertretern der deutschen Fotografie der Nachkriegszeit zählt. Zu sehen sind Porträts des bedeutenden europäischen Stroms, die die große Bandbreite von Häussers Können verdeutlichen.

Wer sich für Fotografie interessiert, kann zudem auch noch bis zum 25.6. der Ausstellung „Apropos Visionär“ einen Besuch abstatten, die Werke des Fotografen Horst H. Baumann zeigt, der seit jeher zu den Shootingstars seiner Generation zählt und vor allem durch seine Fotografien von Autorennen erfolgreich wurde. In „Herzklopfen“ werden noch bis zum 29.5. zeitgenössische Glasskulpturen aus der Sammlung Peter und Traudl Engelhorn gezeigt. In der Ausstellung sind rund 40 Arbeiten von namhaften internationalen Künstlern vertreten. Zusätzlich gibt die Werkschau auch einen guten Überblick über die Geschichte der zeitgenössischen Glaskunst. -sab