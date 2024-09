Valie Export & Tris Vonna-Michell

Bereits seit über 20 Jahren entwickelt Tris Vonna-Mochell in seinen Kunstwerken verschiedene Geschichtsstränge, die sich zwischen Fakt und Fiktion bewegen und als Performances und kulissenhafte Installationen inszeniert werden.

Als Requisiten dienen ihm hierbei Diaprojektoren, Texte und persönliche Erinnerungsstücke, die er mit performativen Monologen paart. Im Fokus steht zumeist die Frage, wie Geschichte überliefert wird und welche Fakten und Artefakte dem Wahrheitsgehalt von Geschichte dienen. In der Doppelausstellung zeigt der Künstler eine neu entwickelte Installation: Hierfür setzt er das weitestgehend unbekannte und vergessene Werk seines Vaters Ed Vonna-Michell in Dialog mit seiner eigenen künstlerischen Praxis.

Zeitgleich wird „Woman In The Year 2000“ eröffnet: Valie Exports umfangreiches Archiv im Valie Export Center Linz ist Ausgangspunkt dieser Ausstellung und kann wie ein beispielhafter feministischer Werkkörper oder eine Herstory Of Media Art gelesen werden. -sab