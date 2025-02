Videospiele & der Vormarsch der digitalen Kunstformen

Videospiele sind schon lange in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen.

Mittlerweile wird diese Art von Freizeitgestaltung und Unterhaltung als eigene Kunstform angesehen. Besonders bei jungen Leuten reicht es heutzutage nicht mehr aus, einfach nur eine Kunstausstellung zu besuchen und ein Bild zu betrachten. Sie wollen Action und mitten im Geschehen interagieren. Genau das bieten Videospiele durch die Verbindung von fantastischer Untermalung durch Musik sowie einem kreativen grafischen Design und interaktiven Umgebungen, in denen sich die Spieler austoben können.

Spiele aus renommierten Spieleschmieden liefern heutzutage realitätsnahe Grafiken und Geschichten, die Spieler komplett in ihren Bann ziehen! Dies ist eine neue Form der Kunst und muss auch als solche akzeptiert werden. Die Tage, in denen Videospiele teils als Killerspiele und damit Gefahr für die Jugend oder unnütze Freizeitbeschäftigung galten, sind längst gezählt. Videospiele finden Anerkennung auf den lokalen Ausstellungen der Region und in den Museen. Dort können zuhauf digitale Kunstwerke bestaunt werden. Außerdem kann man hier auch die „Schlosslichtspiele“ erwähnen, denn auch diese Veranstaltung setzt auf digitale sowie interaktive Technologien, um sich künstlerisch zu inszenieren.

Die Spannung des digitalen Spielens als Teil der Spielkultur

Die meisten Menschen denken natürlich direkt an Videospiele oder Arcade-Hallen, wenn es um das Thema Onlinespiele geht. Noch ein weiterer Trend zeichnet sich ab und darf nicht außer Acht gelassen werden: das Online-Gambling. Kontrovers und heiß diskutiert, aber trotzdem sehr beliebt, machen Online-Casinos das Internet unsicher und werden zu einem immer mehr an Zuwachs gewinnenden Trend. Aber Vorsicht ist geboten, denn es verstecken sich auch schwarze Schafe unter den Wettbewerbern. Zum Glück gibt es Websites wie Cardplayer.com, die dabei helfen, die beste Erfahrung beim Spielen in einem Online-Casino zu machen. Onlineplattformen wie diese wurden dazu geschaffen, neue Online Casinos zu präsentieren und die Vorteile sowie Nachteile übersichtlich darzustellen, sodass Sie nicht lange nach dem passenden Casino suchen müssen, sondern direkt mit dem Spielen auf einer seriösen Plattform mit hoher Sicherheit für die persönlichen Daten beginnen können. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre erhöhte sich die Zahl der Spieler, die in einem Online-Casino Geld setzen, allein in Deutschland um 35 Prozent.

Ein Ausblick auf die kreative Zukunft des Gamings

Virtual Reality ist ein weiterer Faktor, der das Erlebnis des Spielens in der Zukunft grundlegend verändern und schon von sehr vielen Spielern genutzt wird. Auch im Sektor der Kunst wird mittlerweile an vielen Stellen VR und AR eingesetzt. So können Kunstbegeisterte von überall aus Museen und Ausstellungen bestaunen, indem sie einfach nur ein Headset aufsetzen und somit direkt in die Welt der kreativen Denker und Macher eintauchen können. Laut einer Studie, welche auf einer Marktanalyse beruht, wird der Markt für Virtual und Augmented Reality in diesem Jahr auf mehr als 100 Mrd. Euro anwachsen. Ein spannender Trend, den es zu beobachten gilt. Karlsruhe macht es vor und setzt historische Orte digital in Szene. So kann man z.B. die regionale Geschichte als auch die Kunst und Kulturszene per VR-Headset von daheim Haus erleben.

Der Trend Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Spielen

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und wir müssen uns mit diesem Trend anfreunden – ob wir es nun wollen oder nicht. Besonders im Sektor der Videospiele und der virtuellen Welten wird KI zu einem immer bedeutenderen Faktor und auf allen Ebenen implementiert. Gegner reagieren durch den Einsatz von KI realistisch auf jede Bewegung des Spielers, wodurch besonders in Singleplayer Spielen ein immersives Erlebnis geschaffen wird. Durch Algorithmen wird das Verhalten des Spielers analysiert, wodurch Monster sowie feindliche Soldaten längst nicht mehr als blinde und ferngesteuerte Bots auf den Spieler zulaufen und sich zum Kanonenfutter machen, sondern sich der Situation entsprechend verhalten, Deckungsmöglichkeiten nutzen und intelligent ausweichen. Wenn es um den Bereich des Multiplayer-Gamings geht, wird Künstliche Intelligenz meistens zur Abwehr von Cheatern genutzt; sie erfüllt aber auch weitere wichtige Aufgaben wie z.B. das schnelle Befüllen einer Online-Lobby.

Vor welchen Herausforderungen steht die Spieleindustrie

Doch nicht alles sieht rosig aus, wenn es um das Thema Online-Gaming geht. So wurden z.B. die sogenannten Lootboxen umstritten diskutiert und mittlerweile schon in einigen Ländern verboten. Auch die Sicherheit bei Mikrotransaktionen steht immer weiter im Vordergrund. Spieler machen sich mehr und mehr Gedanken zu Sicherheit und der Angabe ihrer Daten, wenn sie auf den Schlachtfeldern der Onlinewelten spielen. In Deutschland wurde eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass 65 Prozent aller Nutzer ganz bewusst darauf achten, welche persönlichen Informationen mit den Onlineplattformen der Spielanbieter geteilt werden. Einhergehend ist der Trend des immer weiter wachsenden Bewusstseins der Spieler für die Sicherheit im Internet. VPN lautet wieder Stichwort und ein solcher Dienst, der Daten verschlüsselt und so vor Angriffen durch Hacker sichert, sollte heutzutage bei Spielern sowie bei der alltäglichen Nutzung des Internets steter Begleiter sein.

Videospiele als neue Kunstform in der Mitte der Gesellschaft

Kreativität und Interaktion verschmelzen durch Technologie zu einer neuen Kunstform, denn Videospiele sind längst nicht mehr das, was sie noch vor 20 Jahren waren. Es werden grafisch extrem beeindruckende Welten geschaffen, die eine dynamische Form der Kunst darstellen. Tagtäglich werden neue Meilensteine gesetzt. Wir blicken gespannt auf die Zukunft der künstlerischen Entwicklung des Sektors Videospiele und die dadurch gewonnene Bereicherung der klassischen Kunst.